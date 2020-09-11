"ندم على يناير وهاجم الإخوان".. 5 مواقف لوائل غنيم في "اللوك الجديد"

بعد سنوات من غيابه، عاد وائل غنيم في "لوك جديد" للحديث عن القضايا العامة، حيث هاجم غنيم جماعة الإخوان الإرهابية وبعضا من النشطاء التابعين للجماعة الذين يحاولون هدم الدولة المصرية والرجوع بالبلاد إلى الفوضى والعنف، ووصف غنيم الجماعة الإرهابية بالجهلة والخونة وعبيد الأموال في أكثر من مناسبة، ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يهاجم فيها غنيم الجماعة الإرهابية، فله العديد من المواقف السابقة التي انتقد فيها من وصفهم بالجهل.. ويسرد "الوطن" أبرزها في السطور التالية:

غنيم يتحدى قناة الجزيرة

في مقطع فيديو سابق استنكر وائل غنيم السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة، قائلاً: "أنا أتحدى قناة الجزيرة القطرية تستضيفني في برنامج علشان أتكلم عن سياسات قطر الإقليمية وعما يفعله الأمير تميم، يلا يا بتوع قناة الجزيرة اللي المفروض إنكم قناة الرأي والرأي الآخر ورونا بقى عشان أنا جايب الرأي الآخر".

غنيم: الإخوان عبيد المال

وصف وائل غنيم الجماعة الإرهابية بأنهم عبيد المال، قائلًا: "الإخواني عبدالله الشريف يحصل على أموال باهظة من قطر من أجل أن يحرض ضد مصر، كما أن قطر تنتج الفيديوهات الخاصة لعبد الله الشريف، ويتلقى أموالا كثيرة ودولارات من قطر من أجل أن يحرض على العنف ونشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، مؤكدًا أن هاشتاجات جماعة الإخوان الإرهابية تدل على أن الإخوان بهائم ولا يفهمون شيئا.

غنيم: الهارب محمد علي يحاول استغلال الشباب

في فيديو آخر لوائل غنيم، هاجم الهارب محمد على، وذلك بعدما ناشد بنزول الشباب في تظاهرات العام الماضي، قائلًا: "ده استغلال للشباب اللي بيسمعوه، ولن يقدر أحد على هدم الدولة المصرية، وخطة محمد علي غرضها الهروب من المحاكمة.

غنيم يهاجم عزام التميمي: يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة

قال وائل غنيم، في تصريحات تليفزيونية على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إن عزام التميمي القيادي بالجماعة، يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، مشيرًا: "الإخوان بغبغانات بترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وبتطلعوا إشاعات".

غنيم يندم على المشاركة في 25 يناير

في مقطع فيديو نشره وائل غنيم على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر فيه عن ندمه للاشتراك في 25 يناير، قائلاً: "إحنا نزلنا عن جهل في 2011 مينفعش نكرر الجهل، نعذر بجهلنا مرة ولكن لا نعذر بجهلنا مرة أخرى، هي البلد مش ناقصة"، وجدد في الفيديو نفسه هجومه على المقاول الهارب قائلًا :" أنت لا عندك لا أفكار ولا نيلة يا محمد يا علي، أخوك وائل غنيم اللي نزل في 2011 وحرض الناس إنها تنزل بيقول لك إن الكلام ده غلط وحيبوظ البلد".