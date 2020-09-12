الكهرباء تكشف 6 طرق يستخدمها المخالفون لسرقة التيار

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، 6 طرق يستخدمها المخالفون لسرقة التيار الكهربائي، لافتا إلى قيام موظفي شركات توزيع الكهرباء والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بشن حملات مكثفة لكشف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حفاظا على المال العام

طرق سرقة التيار الكهربائي

إعداد دوائر إلكترونية

باستخدام «ريموت كنترول» لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة

السكينة الثلاثية

ويلجأ فيها البعض إلى تركيب «سكينة كهرباء» ويدفنها فى إحدى حجرات الشقة ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط وبذلك يكون هناك اختياران للإنارة إما العداد أو سرقة التيار الكهربائي.

غطاء العداد

ويقوم البعض بنزع غطاء العداد لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران بدون انقطاع التيار الكهربائى عن المنزل.

الكوفريه

ويمكن الاستيلاء على التيار الكهربائى من «الكوفريه» العمومى الموصل للتيار سواء كان «الكوفريه» داخل العقار أو خارجه وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل «الكوفريه» مباشرة وقبل تركيب العداد وتلك الطريقة هى الأكثر شيوعًا فى المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة.

وصلات غير شرعية

بعض المواطنين يقوم بعمل وصلات غير شرعية بصورة تسمح بالتلاعب في فواتير الكهرباء وهو ينتشر في عدد من المناطق مثل الأسواق الشعبية على سبيل المثال حيث يقوم البائعون بتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة على سبيل المثال وهو ما لا يظهر داخل عدادات الكهرباء ويؤدي إلى الاستخدام المفرط في استخدام الكهرباء دون تخطيط وبالتالي يتأثر التيار الكهربائي بصورة عامة

سرقة العداد أبو كارت.

يكون بفتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أى مكون فى البوردة وعادة يتم اكتشاف هذا التلاعب اثناء الفحص المعملى