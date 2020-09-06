أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية: فرصهم للالتحاق بالجامعات راحت

قال المستشار محمد الجندي، ولي أمر طالب بالدبلومة الأمريكية، إن طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تعرضوا لظلم كبير، حيث إن إلغاء الامتحانات ليس وليد اللحظة، فقد تم الغاء الامتحانات من العام الماضي، موضحًا أن أولياء الأمور في ضغط منذ عامين من الدراسة بالدبلومة الأمريكية.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المشكلة تأتي في الوافدين من الخارج والذين حصلوا على درجاتهم كاملة، "لابد من المساوة مع الحاصلين على الدبلومة الأمريكية في الدول الأجنبية"، كما أن امتحان الأكت يختلف عن السات، فالطالب يكون غير قادر على تخطي هذا الامتحان، مشيرًا إلى أنه لابد من تخفيض التنسيق للطلاب لدخول الجامعات.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة نجلاء حمدي، ولي أمر طالبة بالدبلومة الأمريكية، إن المشكلة كبيرة ومعمقه، حيث إن الطلاب يواجهم مشكلة عدم تكافئ الفرص بينهم وبين القادمين من الخارج، وليس هناك أماكن أو فرصة للالتحاق بإحدى الجامعات عقب الانتهاء من الامتحان، " الفرصة هتكون راحت على الطلاب، التنسيق يُغلق على الجميع، الحل جاء متأخرا".

وعلى جانب أخر، قالت ندى سالم طالبة بالدبلومة الامريكية، إنها مُطالبة بدراسة منهج كامل في 3 أسابيع، وامتحانه بعدها، مؤكدة أننا نعيش سنه استثنائية يجب تطبيق الاستثناء على طلاب الدبلومة الأمريكية، " رفضوا امتحان القدرات من اجل الدخول للجامعات للعام الدراسي 2021".