تفاصيل مزاد بيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية: مرسيدس ونيسان

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 21 سبتمبر، لبيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية، وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

يشمل المزاد سيارات نيابات وجهات حكومية بيـك أب وملاكي وميكروباص وميني باص وفان ونقل ومطافي وموتوسيكل وتوك توك وجرارات زراعة ومقطورات ماركات أيسوزو، نيسان، شيفورليه، دايهاتسو، بيجو، فولكس، فورد، هيونداي، تويوتا، ميتسوبيشي، داتسون، مازدا، دودج، هوجن، سوزوكي، شاهين، رينو، مرسيدس، وبضائع جهات حكومية.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه.

ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.