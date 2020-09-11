تمهيد 30 كيلو بطرق ترابية في أحياء وعزب مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تمهيد 30 كيلو طرق ترابية بالكيلو 2.

وقال "شعيب"، اليوم، إن المناطق السكنية التي جرى تمهيدها، هي خلف موقف الأتوبيسات وحي الزهور بالكيلو 4 وشارع الإمام مالك وحتى مدخل حي الشروق، وذلك عن طريق الجليدر والهراس لحين رصف هذه المناطق بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها.