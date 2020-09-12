حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل طموح ويحب المغامرة ولفت الانتباه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

احترس اليوم من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ولو حاصرتك الضغوط كن هادئا لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يخلق لك تحديات وأجواءً ضاغطة في نطاق العائلة ومع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.