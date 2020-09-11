طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة وترتفع نسبة الرطوبة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، غدا، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري مع ارتفاع نسبة الرطوبة والرياح معتدلة، وتكون شبورة مائية صباحا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

على أن يكون الطقس ليلًا لطيف على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 25

نخل 37 20

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 25

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 43 28

إدفو 41 27

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 38 29

أبو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 36 30