مظاهرة دعم للرئيس السيسي على "تويتر": معاه وواثقين فيه

دشن المصريون من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاجا بعنوان "#مش_نازلين_في_السيسي_واثقين"، ردًا على الدعوات الفاشلة التي يطلقها أعداء مصر من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى في البلاد.

وتصدر الهاشتاج تريند تويتر، بعبارات وطنية مدافعة عن استقرار البلاد، وعبارات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كتب أحد المغردين باسم الكابتن سمير قائلا: "ولعوا كل الشوارع.. اضربوا نار على البيوت.. إحنا حبا في البلد دي ممكن نموت.. أعلى ما في خيلكم هاتوه.. إحنا جالنا ريس غير بتاعكم.. جالنا قائد مش بتركبوه"، وكتبت نور السيد: "أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا⁦".

وكتب أحمد: "كلنا معاك يارئيسنا وواثقين فيك"، وكتبت أشجان حسين: "كمل ياريس وشغل مصانع وشباب، كمل ياريس وابني وعمر في كل مصر، كمل ياريس وازرع ملايين الفدادين وصوب زراعية وانتاج وفير، سيبك من مهابيل الإخوان ومن خُلقوا ليعترضوا سدد الله بالتوفيق خطاك"، وكتب عصمت مصطفى: "حفظك الله يا من حافظت على مصر في أشد الأوقات، حفظك الله يا من أعدت لمصر كرامتها وهيبتها، حفظك الله يا من أدخلت في قلوب المصريين حب الأوطان، حفظك الله يا من جعلك الله مخلصًا لمصر والمصريين من الطغاة، تحيا مصر وعاش السيسي البطل الزعيم تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".

وكتب مينا: "مش نازلين عشان إحنا كده مبسوطين، مش نازلين عشان احنا عساكر كلنا في بعض، مش نازلين عشان مفيش فينا خاين ولا جبان انزل انت لو راجل"، وكتبت منى: "هو أنتوا يا خرفان الأغا مش عملتوا 135 ثورة قبل كده وفشلت نفهمكم إزاي، مش نازلين، غير السيسي مش عايزين".

وكتبت هناء الزيني: "وراك ياريس"، وكتب خالد مصطفى: "معاك يا سيسى مكملين".