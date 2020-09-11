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محمود مسلم

كشف ملابسات تداول بعض الصور لشخصين مُكبلان أعلى سطح عقار بالإسكندرية

كتب:

الوطن
03:59 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
جريمة

جريمة

فى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تداول بعض الصور لشخصان مُكبلان أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما طفلين (شقيقين  - سن 10 ، 11 – مقيمان بذات العقار) ، وتبين قيام والدهما (عامل – مقيم بذات العنوان) بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالى منه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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