أحمد عز يطير بطفل على البساط السحري لـ"علاء الدين"

استجاب النجم أحمد عز لرغبة نجل المخرجة ساندرا نشأت باصطحابه على السجادة الطائرة لـ"علاء الدين" قبل انطلاق أحد عروض المسرحية علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن ساندرا اصطحبت نجلها قبل العرض بساعتين، حيث طار عز رفقة ابن المخرجة الكبيرة، الذي تهللت أساريره من الفرحة بعد تحول حلمه لواقع حقيقي، مضيفاً أن ساندرا شكرت عز على لفتته الطيبة بحق ابنها.

وكانت أسرة مسرحية "علاء الدين" قد استضافت "فريدة هشام" التي كانت ترقد في غيبوبة لأكثر من شهرين، إثر تعرضها لحادث سير مروع أواخر العام الماضي، ونجت حينها من الموت بأعجوبة، ولقبت بـ"الملاك النائم".

وسرد مجدي الهواري، مخرج العرض، قصة هذه الفتاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: يا جماعة فاكرين في يوم من الأيام طلبت منكم تدعو لبنت صاحبي هشام أمجد علشان بنته "فريدة" ترجع تاني للحياة وتفوق تاني من الكومة، ولأن قلبه حلو وطيب وسامح البنت اللي خبطتها بالعربية.

وأضاف: فاكرين البنت ديه! ربنا استجاب لدعائكم ودعاء أمها وكل المصريين ورجعت تاني، شكراً فرقة علاء الدين على حلاوتكم وقلبكم الجميل.. شكراً أحمد عز.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.

وعلى مدار شهرين في أواخر عام 2019، استحوذت فريدة هشام أمجد، التي عرفت إعلاميًا باسم "الملاك النائم" على اهتمام السوشيال ميديا بسبب الحادث المروع الذي تعرضت لها، ووقوعها في غيبوبة استمرت أكثر من 60 يومًا.