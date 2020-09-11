السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مرسى علم للصيانة

أفاد مركز عمليات البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر لمدة، ثلاث ساعات، بدايةَ من الخامسة صباح غد السبت.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا من محطة محولات مرسي علم، التابعة لشركة نقل الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن الشبكة الموحدة بالمدينة بالكامل غدا السبت من الساعة الخامسة صباحآ وحتي الثامنة صباحآ لاستكمال أعمال الصيانة.