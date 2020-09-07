رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة تعديات بمساحة 375 مترًا على أملاك الدولة في "مرسى علم"

كتب:

شاذلي عبدالراضي
07:00 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

شنت مدينة مرسى علم، برئاسة اللواء واصف عدلي، حملة موسعة، اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، حفاظًا على هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 375 مترًا، حتى مستوى سطح الأرض، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، اللواء عمرو حنفي، وقال رئيس مجلس المدينة إنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَه "عدلي" مدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة شوارع المدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وقوة.

اقرأ المزيد:

محافظ البحر الأحمر: تدعيم الصحة بـ3 أجهزة تحليل PCR لمواجهة كوورنا

محافظ البحر الأحمر: إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب السيول

بالصور.. إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج" وإعادة فتح طرق البحر الأحمر

صور.. هبوط أرضي بطرق البحر الأحمر المغلقة بفعل السيول

لجنة لإعادة فتح طرق البحر الأحمر بعد تعرضها لسيول