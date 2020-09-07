إزالة تعديات بمساحة 375 مترًا على أملاك الدولة في "مرسى علم"

شنت مدينة مرسى علم، برئاسة اللواء واصف عدلي، حملة موسعة، اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، حفاظًا على هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 375 مترًا، حتى مستوى سطح الأرض، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، اللواء عمرو حنفي، وقال رئيس مجلس المدينة إنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَه "عدلي" مدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة شوارع المدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وقوة.