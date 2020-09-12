من مؤمن ولبيب لـ"الملاك النائم"..أحمد عز "جابر خواطر" المشاهير وجمهوره

بمواقف تعكس إنسانيته واحترامه لمن يفوقه عمراً في مهنته، ضرب النجم أحمد عز المثل في دور الفن تجاه المجتمع الإنساني، انطلاقاً من مقولة "إنما الفن مورد الحب والنور"، فكان "عز"، محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقفه الإنسانية أثناء عرض مسرحية "علاء الدين" على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

كان آخر هذه المواقف احتفائه بفريدة هشام، المُلقبة بـ "الملاك النائم" بعد حضورها للمسرحية، والتي كانت ترقد في غيبوبة لأكثر من شهرين، إثر تعرضها لحادث سير مروع أواخر العام الماضي، ونجت حينها من الموت بأعجوبة، حيث سرد بطل المسرحية قصة فريدة وتفاعل الجمهور معها، لتصعد الأخيرة على المسرح وسط تصفيق شديد من الحضور.

وتنشر "الوطن"، أبرز المواقف الإنسانية لـ أحمد عز داخل المسرح وخارجه خلال السطور المقبلة.

نجل ساندرا نشأت

استجاب أحمد عز لرغبة نجل المخرجة ساندرا نشأت باصطحابه على السجادة الطائرة لـ "علاء الدين"، قبل انطلاق أحد عروض المسرحية، التي تُعرض على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إن ساندرا اصطحبت نجلها قبل العرض بساعتين، حيث طار "عز" رفقة ابن المخرجة الكبيرة، الذي تهللت أساريره من الفرحة بعدما تحول حلمه لواقع حقيقي، مضيفاً أن ساندرا شكرت "عز" على لفتته الطيبة بحق ابنها.

مؤمن زكريا

انهار مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من البكاء أثناء حضوره عرض المسرحية، وذلك بعد كلمات "عز" له على المسرح قائلاً: "معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول"، ليذهب "عز" إلى "زكريا" ويصعد الاثنان المسرح، حيث بدا اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".

وتصدر مؤمن زكريا تريند موقعي "تويتر" و"جوجل" بعد هذا الموقف، الذي حرك المياه الراكدة بشأن حصوله على قيمة عقده بالكامل، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التصديق على طلب النادي الأهلي، صرف قيمة تعاقد "زكريا"، رغم عدم قيده في قائمة الفريق، والمساهمة في علاجه.

وشكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحمد عز على لفتته الإنسانية بحق زكريا، وذلك أثناء حضوره لعرض المسرحية رفقة أسرته.

لطفي لبيب

"النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذنا وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل".. هذه العبارات الارتجالية قالها أحمد عز بحق الفنان الكبير لطفي لبيب، وقت حضور الأخير أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، لم يتمكن إثرها من تمالك دموعه، لتدوي قاعة المسرح بالتصفيق من الحضور.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف "عز" الإنساني مع "لبيب"، وسعيه لإدخال الفرحة إلى قلبه في ظل مرور الأخير بوعكة صحية، تؤثر على حركة قدمه ويده اليسرى.

دعم لبنان

وطالب أحمد عز جمهور مسرحية "علاء الدين"، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث مرفأ بيروت، واتشح بالعلم اللبناني عقب انتهاء العرض، حيث شكر اللبنانيون أحمد عز على هذه اللفتة الطيبة، وكان منهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي أعادت نشر المقطع عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "شكراً للنجم المصري أحمد عز على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة.. شكراً مصر".

مساعدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، وقوف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عند سيارة أحمد عز، منتظرا مغادرته لقاعة العزاء، حيث بمجرد مغادرة الأخير، تزاحم عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معه، ولكن طلبهم قوبل بالرفض منه احتراماً لواجب العزاء.

وقام أحد الموجودين بإبلاغه بأمر هذا الشاب وحاجته للمساعدة، فقام بمناداته وأعطاه مبلغاً من المال لسد احتياجاته.

ممثل شاب

روى الفنان الشاب معتز هشام، موقفاً إنسانياً جمعه بأحمد عز أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "أبوعمر المصري" للمخرج أحمد خالد موسى، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: "كنا نصور أحد المشاهد في درجة حرارة مرتفعة للغاية، حيث فوجئت به يصيح في الموجودين مطالباً إياهم بإحضار شمسية كي لا أتعرض لأي مكروه".

طفلة مريضة

استجاب الفنان أحمد عز، لرغبة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مقابلته عقب انتهاء أحد عروض المسرحية على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

واستقبل "عز"، الطفلة مع أسرتها داخل غرفته، وقام بتقبيل يديها، وطالبها بالحضور مجدداً لمشاهدة المسرحية وسط فرحة عارمة من الطفلة.