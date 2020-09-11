توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب نهارا وأمطار متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتكون حركة الرياح معتدلة.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا مع كثافة الشبورة المائية، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على شمال وجنوب الصعيد، وتتساقط الأمطار وتكون متوسطة على حلايب وشلاتين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

السبت 12 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى والصغرى 41 والصغرى 28.

الأحد 13 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى والصغرى 42 والصغرى 29.

الإثنين 14 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى والصغرى 42 والصغرى 28.