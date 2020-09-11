بطلة واقعة القطار تكشف لـ"الوطن" كواليس تكريمها من الرئيس السيسي

كشفت صفية أبوالعزم، بطلة واقعة القطار الشهيرة، كواليس تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها على موقفها الشجاع من تعرض مجند للإهانة.

وقالت "أبوالعزم"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن": "جاءني اتصال هاتفي من الرئاسة، وأخبروني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد إرسال هدية لي، وقلت لهم إن هذا أمر يشرفني".

وأضافت: "جاءتني مجموعة أوتوبيسات كبيرة، وذُهل الناس في المحافظة من عددها، وأبلغوني أن الرئيس شكرني وأنني قمت بفعل لم يفعله أحد".