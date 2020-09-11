مصرع طفل سقط من شرفة منزله بالدقهلية

لقي طفل مصرعه في الدقهلية، اليوم إثر سقوطه من شرفة منزله بقرية "نجير" التابعة لمركز دكرنس، وأكد والديه أنه سقط أثناء اللهو في الشرفة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة دكرنس، بمصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بقرية "نجير" التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل "علاء أ..ع" ٤سنوات أثناء لهوه بشرفة منزله فى الطابق الخامس فاختل توازنه وسقط، وبسؤال والده "أ.ع.ح" ٤٤ عامًا، عامل، أقر بسقوطه أثناء اللهو ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر المحضر رقم ٥٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠ ادارى مركز شرطة دكرنس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.