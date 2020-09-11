مصادرة "40 شيشة" في حملة بطوخ

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، مقهى يقوم مسئولوه بتقديم "الشيشة" لرواده بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية بشأن التدابير الوقائية التي قضت بمنع تقديم "الشيشة" وجرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، برئاسة أحمد الوزيري، رئيس المدينة، نفذا حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على "40 شيشة" بمقهى مخالف، وتحرير محضرًا لصاحب المقهى.