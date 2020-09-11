تعرّض لقطع طولي بسبب السيول.. الانتهاء من ترميم طريق "سفاجا - سوهاج"

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة السيدة هدى المغربي، الانتهاء من ترميم طريق "سفاجا - سوهاج" إثر تعرضه لقطع طولي نتيجة تدفق مياه السيول، وجرى إعادة الطريق لطبيعته لتسهيل الحركة المرورية وضمان عدم وجود أية معوقات.

وقالت "المغربي" في تصريح صحفي اليوم، إن عملية الترميم والإحلال تمت بسرعة، لإعادة تسيير الطريق بكامل طاقته الاستيعابية، لما يمثله الطريق من أهمية بالغة في نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، وحفاظًا علي أرواح المسافرين ومستقلي المركبات بأنواعها، وجرى وضع طبقة الأسفلت وعمليات دعم الطريق بشكل عاجل.

وتفقدت "رئيس مدينة سفاجا" مخرات السيول والبرابخ بالكيلو 10 طريق "سفاجا - قنا" للتأكد من جاهزيتها للإستخدام وإزالة كافة التعديات المحيطة بالمخرات، وسد الشهيدين أو وادي البارود الأبيض سابقاً، للاطمئنان على تطهير السد تحسبًا لهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

كان طريق "سفاجا - سوهاج" تعرض لقطع طولي امتد إلى نحو كيلومتر عند الكيلو 35، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول وتم إعادة ترميمه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.