أسقف البحر الأحمر يُهنئ مدير الأوقاف بثقة الوزير

أجرى الأنبا ايلاريون، أسقف البحر الأحمر، زيارة لمديرية الأوقاف، اليوم، لتهنئة الشيخ محمود الشيمي، على تعيينه مديرًا للمديرية، خلفًا للدكتور كمال سيف، الذي جرى تصعيده مديرا لمكتب وزير الأوقاف.

وقدم الأنبا ايلاريون الشيكولاته لمدير المديرية، مشيدًا بروح المحبة والإخاء بين شعب مصر والتواصل الدائم بين الكنيسة والأوقاف بالمحافظة، وتطرق إلى دور شيوخ وأئمة الأوقاف ومجهوداتهم لإرساء روح الألفة بين شعب مصر بجميع طوائفه، مشيرا إلى اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب، وقدم مدير المديرية الشكر للأنباء إيلاريون على هذه اللمسة الرائعة التي تدل على عظمة الشعب المصري ومشاركته كافة المناسبات الاجتماعية.

كانالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قرارً وزاريًّا بتكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم، مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر مديراً لمديرية الأوقاف خلفًا الدكتور كمال محمد علي أبو سيف، في إطار الدفع بالقيادات الشابة لمفاصل العمل الإداري والدعوي بوزارة الأوقاف.