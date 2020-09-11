تقرأ في "الوطن" غدا.. الحكومة: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء "من 10 إلى 55%"

تقرأ في "الوطن" الصادر غدا السبت.. الحكومة: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء "من 10 إلى 55%" في 23 محافظة.. "مدبولي" يبحث مع "الغضبان وأبو ليمون" المشروعات التنموية والخدمية في بورسعيد والمنوفية.

كما تقرأ.. "لجنة كورونا" تتوقع زيادة الإصابات 10% في الشتاء.. "الصحة": قدمنا توعية ميدانية لـ1.36 مليون مواطن للتعايش مع الفيروس منذ بداية الجائحة.

وتقرأ في صحفات الرياضة.. "كارتيرون" يعنف لاعبي الزمالك ويتهمهم بالتخاذل أمام سموحة.. واتجاه لاستبعاد "أبوجبل" وعودة "جنش".. والنادي ينافس في مزاد "البلايلي".