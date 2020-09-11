لأهل الصعيد.. أسعار المتر للتصالح في المخالفات بعد تخفيضات الحكومة

تنشر "الوطن" القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لمحافظات وجه قبلي، التي أعلن بشكل رسمي تخفيض أسعار التصالح في سعر المتر في مخالفات البناء، حيث شددت الحكومة على أن نهاية سبتمبر الجاري هو الموعد الأخير للتقدم بورق العقارن ودفع رسوم التصالح، حتى لا يوضع صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية نفسه تحت طائلة القانون.

المنيا: التخفيض بها ما بين 40% إلى 50%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 775 جنيها، والإداري 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 240 جنيها، والصناعي 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، والتجاري 113 جنيها، والصناعي 100 جنيه والإدارى 90جنيها والأخرى 90 جنيها.

أسيوط : التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 379 جنيهًا، والتجاري 853 جنيهًا، والصناعي 311 جنيهًا، والإداري 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيهاً ، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والإداري 481 جنيها والخدمي 442 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيها، وتجاري 230 جنيهًا، والصناعي 110 جنيهات و"الإداري" 175 جنيهًا والخدمي 250 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 55 جنيها والإداري 100 جنيه والخدمي 145 جنيها.

سوهاج: تخفيض الأسعار ما بين 10% للقرى و25% للقرى

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجاري 372 جنيها والصناعي 120 جنيها والأخرى 240 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها.

قنا: تخفيض الأسعار بنسبة 25%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 900 جنيه ، والصناعي 700 جنيه، والإداري 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 375 جنيها والتجاري 767 جنيها والصناعي 608 جنيهات والإداري 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكني 80 جنيها، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 135 جنيها والإداري 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها وتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها.

الأقصر: تخفيض الأسعار بنسبة 20%

وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجاري 450 جنيها والصناعي 318 جنيها والإداري 379 جنيها والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيها، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.