وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية وحوافز وسكن ومواصلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات وسكن.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

إحدى شركات صناعة الملابس الكلاسيكية

أعلنت إحدى شركات صناعة الملابس الكلاسيكية عن حاجتها للوظائف التالية:

1- مبيعات داخل الفرع

2- عامل نظافة

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الزقازيق الزقازيق.

1- مبيعات داخل الفرع

- تنفيذ كافة حركات البيع والاستقبال والترتيب والشد داخل الفرع.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مبيعات الملابس الكلاسيك.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 2250 ويصل إلى 2750 حسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة.

- ساعت العمل تصل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

2- عامل نظافة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل أو بدون.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 1800 ويصل إلى 2000 جنيها حسب الخبرة.

- تصل ساعاعت العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

إحدى شركات صناعة المواسير البلاستيك

أعلنت إحدى شركات صناعة المواسير البلاستيك عن حاجتها للوظائف التالية:

1-مهندسين جودة

2- مهندسين إنتاج

3- مهندسين صيانه ( كهربا – ميكانيكا فريش )

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 20 عام وإلا يزيد عن 30 عام.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- نظام العمل يكون بنظام الشيفتات.

المميزات والحقوق

- مرتب مجزي يتم تحديده حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي بعد 3 شهور.

- كما توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات وسكن بالإضافة إلى حوافز إضافية.

إحدى شركات البيزنس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي خريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس المجال.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 2500 بالإضافة إلى عمولة.

- مواعيد العمل تكون بدأ من 10 صباحا إلى 6 مساء.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة "الجمعة والسبت".

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية بالإضافة إلى حوافز.

أحدى شركات الخدمات المتكاملة

أعلنت إحدى شركات الخدمات المتكاملة عن حاجتها للوظائف التالية:

تسويق إلكتروني

- إعداد وصياغة استراتيجيات لبناء اتصال رقمي دائم مع المستهلكين والعملاء المحتملين.

- تخطيط ومراقبة الحضور المستمر للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- إطلاق إعلانات ممولة عبر الإنترنت من خلال Google Adwords و Facebook و Twitter وغيرها لزيادة وعي الجمهور بالعلامة التجارية.

- إعداد النشرات الإخبارية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية وتنظيم توزيعها على مختلف القنوات الرقمية.

محركات البحث "SEO"

- إجراء عمليات بحث على مختلف الكلمات المفتاحية في محركات البحث وجمع البيانات والنتائج وتحليلها.

- تحديد الاتجاهات والرؤى لتحقيق أقصى عائد استثمار من حملات البحث المدفوعة.

- تتبع موقع الويب وتحليله وتحليل انتشار الكلمات ومعدلات الدفع بالنقرة.

- إدارة نفقات الحملات الإعلانية والحفاظ على الميزانيات وتقدير تكلفة الإعلان الشهرية.

موارد بشرية

- تنظيم بيانات المرشح مثل السير الذاتية والتعيينات الوظيفية وتفاصيل الاتصال في قواعد البيانات الداخلية.

- البحث عن المرشحين للوظائف في الشركة.

- مراجعة الخبرات المرجعية السابقة للمرشحين للوظائف.

- تنسيق المقابلات والتواصل مع المتقدمين عند الحاجة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم لوظائف لديه خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجال المتقدم له.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 38عام.

الحقوق والمييزات

- مقر العمل يكون بمنطقة شيراتون.

- يتم تحديد المرتب حسب خبرة المتقدم للوظائف.

- مواعيد العمل تكون من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء.

وللتقديم للرسائل المتاحة، يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Cv@tawarwghayar.com ، على أن يتم مراعاة كتابة موضوع البريد الإلكتروني (المسمى الوظيفي +355) مثال (التسويق الرقمي +355).

إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة

الشروط المطلوبة

- يشترط وضوح موقف الجيش.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 40 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه رخصة موتوسيكل.

- إيجاد القراءة والكتابه.

الحقوق والمميزات

- مرتبات مجزية للعاملين.

- توفر إدارة الصيدليات للعاملين تأمين صحي واجتماعي وتأمين علي الحياة.

- يحصل المندوب على نسبة علي الاوردار تصل إلى 2.5علي كل أورادار.

- المرتب يبدأ من 2600 جنيها شهريا.