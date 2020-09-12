البرلمان يستعد لاستقبال 868 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ

تشهد الحياة التشريعية خلال الفترة القادمة، حالة من الحراك الكبير، لاسيما فى ظل عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" للحياة من جديد، مع إعلان الهيئة الوطنية نتائج انتخابات الإعادة ببعض المحافظات للمقاعد الفردية.

ووفقا للقانون يقدر عدد نواب مجلسي النواب والشيوخ نحو 868 نائبا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5% في مجلس النواب.

ويتشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019،

وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

بينما يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وبموجب القانون رقم 141لسنة 2020،والخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ، يؤخذ رأيه في الأمور التالية:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، أجرت عددا من التجهيزات لاستقبال الأعضاء الجدد بالمجلسين، فيما قاربت اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، من التسكين النهائى لعدد "536" موظفا على الهيكل الإدارى لمجلس الشيوخ الجديد، وذلك اتساقا مع القانون والذى أتاح الآولوية للعاملين السابقين بمجلس الشورى الملغي، العودة إلى صفوف عملهم بالمجلس الجديد.