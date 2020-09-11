"فردي وقوائم".. تعرف على مواعيد الدعاية في انتخابات مجلس النواب

بدأ العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، بموجب الجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فى المؤتمر الصحفى أمس.

وحددت التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 ،لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 إجراءات الدعاية الانتخابية والتى تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

يتساوى جميع المرشحين في مدة الدعاية الانتخابية فردي وقوائم

وبموجب القانون يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية سواء على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.

وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخب، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد بواقع 284 مقعد بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة،

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن فى مؤتمر صحفى أمس ،عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءا من 17 سبتمبر الجاري.

وتجرى الانتخابات خارج مصرأيام الاربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد اقصاه 1 نوفمبر 2020 .