التحويلات المرورية لدائري الوراق المؤدي لطريق القاهرة إسكندرية الزراعي

أعلنت محافظه الجيزة الغلق الكلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وذلك لمده 4 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وجاء الغلق الكلي في إطار تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التحويلات المرورية لطريق دائري الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر، وفق ما أعلنته محافظة الجيزة، كالتالي:

- الطريق القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود إلى أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي:

- يستكمل المواطن السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر.

- ثم يقوم بالدوران والعودة مره أخرى اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة.

- ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة.

- ثم النزول مره أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مره أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وإزاله أي معوقات، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال.