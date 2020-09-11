"لجنة كورونا" تهدم نظرية "الألفين إصابة يومية": مش هتزيد عن 10%

تصريحات متعددة وتساؤلات حول وجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، يخرج من بين هذه التصريحات تخوفات من الفئات العمرية المختلفة خاصة مع دخول فصل الشتاء واقتراب الموسم الدراسي الجديد.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إننا ما زالنا في الموجة الأولي للفيروس، والتصريحات عن الموجة الثانية للفيروس كلها توقعات نظرية، لا أحد يعلم طبيعة الفيروس فهو غامض بالنسبة لنا جميعا.

وتابع حسني في تصريحات لـ"الوطن": "نتوقع الفترة القادمة زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس بنسبة 10% خاصة مع دخول فصل الشتاء والموسم الدراسي الجديد، لافتا إلى تخوف اللجنة من الأزمة التي ستتعرض لها بسبب التشابة بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف: "الفترة المقبلة ستطلق وزارة الصحة والسكان حملات توعوية هدفها زيادة الوعي لدى الأطفال وأسرهم بالسلوكيات وتكثيف التوعية للطلاب بشكل مباشر من خلال الرائدات الريفيات، والمنشورات التوعوية، وغير المباشرة من خلال الحملات الإعلامية للتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن هذه الفترة شهدت تراخيا من قبل المواطنين وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإقامة الافراح والمناسبات العائلية دون الأخذ في الاعتبار بوجود الفيروس "إحنا قولنا نتعايش مع الفيروس مش نتهاون، لسا منتصرناش عليه بس بنتعامل بحذر معاه ونتبع أساليب المراوغة".

وأوضح "حسني" أن كل الأحاديث عن مهاجمة الفيروس للجهاز الهضمي في الموجة الثانية غير صحيحة، الفيروس من بداية الجائحة يهاجم جميع الأجهزة يهاجم القلب والجهاز العصبي والهضمي والتنفسي ولكن بنسبة أكبر، مشيرا إلى أن الحديث أيضا عن وصول الزيادة لألفين إصابة يوميا غير صحيح الزيادة لا تتخطى 10% فقط والوضع مستقر ولابد من الحفاظ على ما وصلنا له.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.