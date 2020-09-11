أبوشقة يفتتح قاعة الاجتماعات بمقر الوفد

يفتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بعد قليل، القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب الكائن في شارع بولس حنا بمنطقة الدقي، بمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب.

القاعة الكبرى للاجتماعات التي يفتتحها أبوشقة تقع على مساحة 700 متر، تتسع لنحو 200 شخص، وتتضمن 4 قاعات اجتماعات تستوعب كل قاعة 50 عضوًا، و4 مكاتب إدارية.

وقال أبوشقة، إن هذه قاعة الاجتماعات التي تفتتح اليوم تأتي ضمن خطة تطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث بما يليق بعراقة حزب الوفد الذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام.

وأضاف أن هذه القاعة ستكون جاهزة من اليوم لاستقبال أي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وأي اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.