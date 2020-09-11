توجيهات "السيسي" تأتي بثمارها.. "الأسماك المُهاجرة" تعود لـ"المنزلة"

بدأ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المسؤولة بالدولة في تكريك وتطهير بحيرة المنزلة في الخير للمصريين، إذ انخفضت مستويات التلوث بالبحيرة، وبدأت الأسماك تعود إليها مرة أخرى.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن الكثير من عائلات الأسماك المُهاجرة من "البحيرة"، بدأت تعود إلى حضن البحيرة مرة أخرى، لتكون واحدة من سلات الغذاء للثروة السمكية في مصر.

وأضاف "المركز"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "شهدت الكثير من البحيرات المصرية خلال السنوات الماضية العديد من عمليات التعدي وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأسماك، ومن بين تلك البحيرات بحيرة المنزلة التي تعد أحد أهم وأكبر البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر وأخصبها".

وتابع: "وقطعت الدولة شوطا كبيرا نحو استعادة البحيرة بريقها وطبيعتها من خلال التخلص من التعديات والملوثات كمرحلة متقدمة، وبدأت تظهر نتائج تلك المجهودات فى عودة الكثير من عائلات الأسماك المهاجرة إلى حضن البحيرة مرة أخرى لتكون واحدة من سلات الغذاء للثروة السمكية في مصر".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شاهد فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول تطهير بحيرة المنزلة، خلال افتتاحه عدد من المشروعات خلال شهر ديسمبر الماضي.

استعرض الفيلم التحديات التى كانت تواجه الصيادين والصيد الجائر فضلا عن النفايات التى كان يتم إلقاؤها فى البحيرة.

وأشار الفيلم التسجيلى إلى أنه فى عام 2017 تم تطهير البحيرة من الهاش والبوص وورد النيل عبر تقسيمها إلى 4 أجزاء كما تمت إزالة التعديات على البحيرة التي بلغت 4 آلاف حالة تعد لعشش غير مرخصة عبر كراكات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك متابعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهات المسئولة للدولة بالعمل على "عودة البحيرات"، ومواجهة مصادر التلوث المختلفة الموجودة بها.