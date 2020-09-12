الإسكندرية تجمع 590 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن ملف مخالفات البناء بالمحافظة له خصوصية معينة، إذ أنها شهدت خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2019، مخالفات كثيرة، سواء في الارتفاع أو الخروج عن خط تنظيم البناء العمراني.

وأشار "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "تن"، إلى أن المراكز التكنولوجية والمنوط بها استقبال طلبات المواطنين في ملف التصالح تلقت 3950 طلب تصالح، وصدر 154 ألف قرار إزالة منذ 2011، موضحًا أن المحافظة حصلت 590 مليون جنيه من المخالفين، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية في نسبة المتحصلات.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن التصالح في مخالفات البناء يأتي في صالح المواطن المصري، حيث إن هذه المبالغ المجمعة من المصالحات تخصص لتطوير البنية التحتية والمرافق وتحسين الخدمات، مؤكدًا أن البنية التحتية في الإسكندرية متهالكة جدًا وغير قادرة على خدمة المواطن ومخصصة لعدد معين من المواطنين.

وأكد أن محافظة الإسكندرية مقسمة إلى شرائح وكل شريحة لها سعر متر مختلف في التصالح ، حيث إن سعر المتر في العقارات التي تطل على البحر تختلف كثيرًا عن سعره في الشقق بالشوارع الخلفية، موضحًا أنه بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار المصالحات خفضت لـ25%، وهذا التخفيض يسري على من تقدم للتصالح في وقت سابق.

وتابع: "لا نخرج أي مواطن من سكنه لتنفيذ قرار الإزالة.. نحاول تقنين أوضاعهم وتوفير حياة آمنة لهم".