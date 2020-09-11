وزير الآثار يتفقد معابد الكرنك في الأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، معابد الكرنك في محافظة الأقصر.

وشملت جولة الوزير، تفقد العمل في مشروع ضخم تنفذه وزارة الآثار في الفناء الأول بمعابد الكرنك، والذي نُقل منه 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالقاهرة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة.

وتستمر الوزراة حالياً العمل في هذا المشروع، بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش في تلك المنطقة، كما تجرى حالياً أعمال ترميم وصيانة لمجموعة تماثيل للكباش الموجودة في الفناء الأول بمعبد الكرنك، وهي الكباش الموجودة في الجهة الجنوبية من الفناء، والتي كان عددها 33 كبشا، قبل نقل الكباش الأربعة لتزيين ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، مع مسلة من منطقة تانيس في محافظة الشرقية، والتي تعود إلى عصر الملك رمسيس الثاني.