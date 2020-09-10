استمرار أعمال فرز الأصوات بلجان "الشيوخ" في الأقصر وكفر الشيخ

مازالت عملية فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية على مستوى محافظات مصر، مستمرة حيث جرت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على مدى يومين تمهيدا لإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتائج الأعداد التي حصل عليها كل مرشح وأسماء الفائزين عن المقاعد.

وأكد "إبراهيم" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وكانت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر قد شهدت إقبالًا ملحوظًا في الفترات الصباحية والمسائية وانخفاضًا في فترة الظهيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة.

ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة أي تجاوزات داخل اللجان الانتخابية مؤكدةً على أنها سارت بشكل جيد نتيجة لوعي المواطنين بأهمية الانتخابات والتى تعد أول انتخابات للمجلس بمسماه الجديد بعد ثورة الـ 30 من يونيو.

أغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية أبوابها في اليوم الأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، دون أية خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها في التاسعة مساءاً وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتظام العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منذ فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وسط انتظام عمليات التصويت ثم تفقد عددًا من اللجان للاطمئنان على سير عملية التصويت فضلاً عن المتابعة المستمرة على مدار اليوم التي مرت دون تلقي أية شكاوى.

وتم السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم، قبل إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.

وفي كفرالشيخ، أغلقت اللجان الانتخابية بالمحافظة، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيّام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، عقب انتهاء التصويت.

وبدأت اللجان فرز الأصوات بحضور رؤسائها ومندوبي المرشحين، وسط تأمين قوات الشرطة، ومن المقرر تسليم نتائج اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة بكفر الشيخ.

وكانت 585 لجنة فرعية، فتحت أبوابها اليوم أمام الناخبين في التاسعة صباحاً وأغلقت في التاسعة مساءً، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة مليونين و350 ألف ناخبا، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشارا وقاضيا اشرفوا على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بعدد من القضاة في اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطي.