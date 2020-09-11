القليوبية تُسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمركز ومدينة بنها، بينما سجلت 10 مدن ومراكز أخرى "صفر إصابات" ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم الجمعة عند 3303 حالات إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2443 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1036 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 459 حالة إصابة.