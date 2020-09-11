"أبوشقة" وقيادات الوفد يفتتحون مقر اجتماعات الحزب الجديد

افتتح قبل قليل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي للحزب الكائن في شارع بولس حنا بالدقي، بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية.

وقدّم النائب الوفدي سعد بدير شرحًا كاملًا لعملية تطوير المقر الرئيسي للحزب تضمن أعمال تطوير لمنظومة الأمن ونظام التشغيل الموصول بنظام العمل الإلكتروني لشؤون العضوية لمعرفة هوية كل المترددين على الحزب، مُلحق بكاميرات مراقبة.

وأكد "بدير" أن المقر الرئيسي لمنظومة الأمن مُلحق به مكتب لخدمة المواطنين يتلقى الشكاوى والطلبات ليقوم نواب حزب الوفد بعرضها على المسؤولين والمحافظين والعمل على حلها.

وأشار إلى أن قاعات المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي جاءت لاستقبال كبار الزائرين من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمسؤولين بما يليق بتاريخ الحزب الذي يمتد إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح "بدير" أن أعمال التطوير شملت تنظيف وتجميل ساحة الحزب وواجهة جريدة الوفد، لتتسع الساحة لاستقبال أكثر من 1500 فرد، ولفت إلى أن تلك الأعمال شملت أيضًا تطويرًا شاملًا لمسجد الحزب.

وقدّم الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة المياه والشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة لإسهاماتها في أعمال التطوير التي نفذها حزب الوفد بمحيط المقر.

وأعلن بدير أنه تم إطلاق اسم الزعيم فؤاد باشا سراج الدين على المقر الجديد، واسم المستشار بهاء الدين أبوشقة على القاعة الرئيسية.