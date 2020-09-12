حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب برغبته الدائمة في السيطرة على المحيطين به، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك اليوم قدرة على الإقناع والتفاوض وقد يساعدك ذلك على تحقيق مكاسب بشرط أن تتجنب الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم مليء بالمفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.