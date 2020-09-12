صور... القصة الكاملة لشهيد الشهامة في الهرم: راح ضحية لعب العيال

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن واقعة مقتل الشاب محمد إسماعيل، 39 عاما، "شيف"، في منطقة الهرم، لم تكن وليدة اللحظة، حيث أكدت التحريات أن طرفي المشاجرة كانت توجد بينهما خلافات سابقة على وقت الجريمة، بسبب لعب الأطفال.

وأضافت التحريات أن شقيق زوجة المجني عليه، دخل في خلاف مع المتهمين، بسبب لعب الأطفال، وقامت والدة أحد أطفال المتهمين بالتعدي على شقيق زوجة المجني عليه بالحذاء.

وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، حضرت شقيقات زوجة المجني عليه في محاولة لمعاتبة المرأة التي اعتدت على شقيقهن بالحذاء، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى، وخرج المتهمون حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش للتعدي على أسرة المجني عليه، والذي حضر فور اتصال زوجته به، وحاول استخلاص السلاح الناري من أحد المتهمين، ولكن خرجت منه عده طلقات أصابته، فسقط على الأرض، فقام أحد المتهمين بضربه بحجر فوق رأسه، وتركه بعد ذلك بعد تدخل بعض الجيران، الذين حاولوا إنقاذ المجني عليه بنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله المستشفى.

وأكدت التحقيقات أنه تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال زوجة المجني عليه "شهيد الشهامة" في الهرم، وقالت إن زوجها "محمد إسماعيل"، 39 عاما، شيف، قُتل غدرًا من قبل جارها برصاصة في الصدر.

وتحدثت الزوجة عن يوم الحادث بقولها إنها تعرضت للضرب من المتهم وأسرته وأغلقت باب شقتها عليها واستغاثت بالنجدة وأبلغت بتعرضها للاعتداء، وقبل وصول الشرطة أطلق المتهم الرصاص على زوجها أمام الجيران.

وتابعت الزوجة: "حسبي الله ونعم الوكيل مش عايزة غير القصاص عشان القاتل حرم أب من ولاده الثلاثة أكبرهم أمير 11 عاما، وأصغرهم الطفلة نور عمرها 3 سنوات".

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله.