"التعليم": المعلم غير المسجل بالوزارة سيدرس بمجموعات التقوية

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لمعلم غير مسجل بوزارة التربية والتعليم تدريس بعض مجموعات التقوية.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن من يُختار من المعلمين من قبل الطلاب وغير مسجل بالتربية والتعليم تبدأ الوزارة بالاستعلام عنه، والحصول على رخصة مزاولة مهنة تربوي من الوزارة.

وتابع: "أنا كده بقف جنب المعلم.. لا يزاول مهنة التدريس إلا التربوي حفاظًا على كرامة المعلم".