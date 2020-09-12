تحريات جريمة الجيزة: الأب أقام علاقة مع ابنته كرها وتسبب في حملها

تواصل الجهات المختصة التحقيق، في واقعة اتهام مزارع بمعاشرة ابنته البالغة من العمر 21 عاما، معاشرة الأزواج وحملها منه، حيث قررت عرض الفتاة على الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وأجرت جهات التحقيق مواجهة بين الأب وابنته، أكدت خلالها أنها تعرضت للمعاشرة كرها على يد والدها، وأنه استغل انفصالها عن زوجها منذ 3 أشهر، وأجبرها على معاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات مما تسبب فى حملها.

واعترف الأب بما جاء على لسان الابنة، ولاتزال التحقيقات مستمر للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تمكنت من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، استمر في تلك العلاقة، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدى رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه، وأضافت التحريات والتحقيقات أنه جرى اقتياده إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.