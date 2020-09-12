تراجع نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ.. سجلت 55%

قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ، تراجعت خلال الأسبوع الماضى، بسبب انخفاض أعداد السياح المصريين خلال تلك الفترة.

وأضاف "عاقل"، لـ "الوطن" أن نسب الإشغال بالفنادق العاملة بالغردقة، بلغت نحو 55% من النسبة التى حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار والمقدرة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مشيرا إلى أن السياح الذين زاروا مصر، أشادوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالفنادق، منوها إلى وجود لجان دورية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية تتفقد بشكل دورى الفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الضوابط الخاصة بالتشغيل والتى تم إقراراها من قبل رئاسة مجلس الوزراء والتى تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "عاقل" إلى أن نحو 75% من الفنادق الموجودة بالمحافظة، حصلت على شهادة السلامة الصحية، وتستقبل حاليا الزواربشكل طبيعى، وأضاف ان الفنادق المتبقية ستتحصل على تلك الشهادة مع تحسن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة ،موضحا انه بدون الحصول على"السلامة الصحية" فلن تستطيع الفنادق العمل

ومن جهته قال ياسر إبراهيم عضو جمعية مستثمرو نبق بجنوب سيناء ان نسب الأشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي لم تتجاوز ال 40% من من النسبة التى حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار والمقدرة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

ومن جهته قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى لا زالت ضعيفة، لعدم استئناف العديد من الدول الأوربية لحركة طيرانها إلى مصر حتى الآن بسبب الموجة الثانية من كورونا، فضلا عن عدم عودة حركة الطيران من غالبية الدول العربية والتي تعتمد عليها فنادق العاصمة بشكل كبير.