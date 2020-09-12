اليوم.. الوفد يقدم ترشيحاته على قائمة انتخابات النواب إلى "دعم مصر"

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يشكل جزءا رئيسيا في المعادلة السياسية المصرية، إذ يمثل المعارضة الوطنية البناءة، مؤكدا أن اختيار هذا التوقيت لنشر الشائعات بأخبار وكلام غير حقيقي، هدفه تهديد استقرار الحزب.

وأضاف "أبوشقة"، على هامش افتتاح قاعة اجتماعات الحزب أمس الجمعة، "أكدت في إحدى المحادثات الهاتفية أنه إذا كان اسم ابنتي مطروحًا في قوائم الانتخابات فاستبعدوه حتى لا يتخذ أحد من ذلك ذريعة لينال من الحزب، فنحن لا نعمل من أجل المناصب".

وتابع، "الوفد استطاع خلال الفترة الماضية أن يرسخ مفاهيم قوية من خلال مبادرات قوية، منها الوفد مع المسئول، والوفد مع الناس، والوفد مع المرأة، والوفد مع الرياضة، والوفد مع الشباب، لأننا نفهم كيفية إدارة الأحزاب الآن، فالعمل السياسي عمل فني وعلمي له أصوله وأهدافه".

وأكمل رئيس حزب الوفد، "بخصوص مجلس الشيوخ سنكون أمام تعيينات تجعل من الحزب تقديره ومكانته الثابتة، وفي مجلس النواب كان اجتماع الهيئة العليا السابق الذي تم تفويضي فيه للتفاوض باسم الوفد، وأؤكد أننا لن نقبل أن يكون أقل من 40 عضوا بالتنسيق مع الفردي باسم الوفد، لأنه لا يجوز سياسيًا الحديث عن عدد في القائمة".

وأشار إلى أنه كل يوم تتوافد شخصيات ذات شعبية وسيرة مشرفة بعيدة عما يُروج من أكاذيب أنها شخصيات لا تصلح أن تحمل اسم الوفد للترشح باسم الحزب على المقاعد الفردية، ويقدمون التبرعات للحزب.

وأكد أن سكرتير عام حزب الوفد سيتوجه اليوم السبت، إلى ائتلاف دعم مصر لطرح الأسماء للترشح في القائمة التي يجرى التنسيق عليها لخوض انتخابات مجلس النواب من بين أعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجان ونواب وممثلات من المرأة.

وأضاف "هناك إحدى السيدات قمت بتشجيعها على الترشح ليستفيد الحزب بخبراتها وجهودها، بالإضافة إلى أن هناك 5 أشخاص على أعلى مستوى سيقومون بالتبرع للحزب لأننا في أزمة مالية من شأنها سداد 35 مليون جنيه للتأمينات والأهرام لغلق هذا الباب وتفادي غرامات التأخير".

وتابع: "هذه الشخصيات المطروحة ليسوا تجار مخدرات كما يدعي البعض، وإنما هي شخصيات ذات ثقل وباع سياسي كبير، فليس لدي مصلحة سوى رفعة الوفد في المكانة التي يستحقها، فنحن نعمل بشفافية وستنتهي الانتخابات بتمثيل مشرف للوفد، ووجود مبلغ مالي يكون ركيزة أساسية يعتمد عليها في الفترة المقبلة، واستكمال مسيرة الإصلاحات الجذرية للحزب والجريدة والبوابة الإلكترونية".