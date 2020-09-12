مصطفى شوقي يحتفل بتحقيق "عرقسوسي" مليون مشاهدة

احتفل المطرب مصطفى شوقي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتحقيق كليب "عرقسوسي"، مليون مشاهدة في 24 ساعة.

كليب "عرقسوسي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور.

وكتب "شوقي": "ڤيديو كليب عرقسوسي يتخطى حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب ويتقدم في قائمة التريند للڤيديوهات الأكثر شهرة خلال 24 ساعة فقط من نزوله".

وحقق "شوقي"، ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة لأغنية "ضارب عليوي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها مع منتصف شهر أغسطس المنصرم.

"ضارب عليوي" كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان بلال سرور، في ثاني تعاون لهم معًا، بعد أغنية "ملطشة القلوب"، التي وزعها موسيقيا جلال الحمداوي، وأخرجها نصر محروس.

وجرى طرح نسخة من "ضارب عليوي" دون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".