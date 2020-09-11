توقيع الكشف الطبي على 26 مرشحًا محتملاً لـ"النواب"في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إجراء 26 كشفًا طبيًا للراغبين في الترشح لمجلس النواب في اليوم الأول بالمنشآت الطبية المخصصة لهذا الغرض.

وقال مكي، في تصريح صحفي، اليوم، إن الكشف الطبي على المرشحين المحتملين مستمر حتى 26 سبتمبر، لافتًا إلى أن تخصيص مستشفيات "المنصورة الدولي، دكرنس، السنبلاوين، ميت غمر، وبلقاس" بالإضافة للمجلس الطبي العام، ويجري توقيع الكشف الطبي من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا، وفقا لتعليمات الهيئة العليا للانتخابات.

كانت الهيئة العليا للانتخابات حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر ويستمر حتى 23 سبتمبر وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.