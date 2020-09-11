"صحة قنا" تبدأ توقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الترشح للنواب

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن البدء في توقيع الكشف الطبي علي الراغبين للترشح لمجلس النواب 2020.

وقال "تواضروس" في تصريح صحفي اليوم، إن مديرية الصحة خصصت العديد من الأماكن لتوقيع الكشف الطبي على الراغبين بالترشح، موزعة على أنحاء المحافظة تسهيلا لهم، ومن بينها مستشفى نجع حمادي العام، مستشفى قنا العام، مستشفى قوص المركزي، بالإضافة إلى مقر القومسيون الطبي بقنا.

وأضاف أن الراغبين في الترشح للنواب يجب تسجيل بياناتهم على موقع http://elections.mohp.gov.eg الخاص بالوزارة ثم التوجه الى مواقع الكشف الطبي فى المواعيد المبينة على الموقع .