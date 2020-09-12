إيمي طلعت زكريا لوالدها: كبرت مائة عام في غيابك

تذكرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، والدها الفنان الراحل، بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة قائلة: "أبى.. ابنتك كبرت مائة عام منذ غيابك عندما فقدتك، أحسست بعمرى أضعاف ما عليه.. أسأل الله أن يجمعنى بك فى جنات النعيم".

أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن تسجيلها لأغنية جديدة تقديرا لوالدها الفنان الراحل في ذكرى وفاته الأولى.

ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت "قريبا".