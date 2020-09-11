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مصطفى درويش يروي تجربته مع كورونا: كتبت وصيتي لإخواتي

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محمد عزالدين
11:06 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
مصطفى درويش

مصطفى درويش

كشف الفنان مصطفى درويش، تجربة إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إنه شعر بوجع شديد في البطن، وارتفاع درجات الحرارة، فأجرى أشعة على الصدر وتبينت إصابته بكورونا، "ماكانش دور عابر".

وأضاف "درويش"، خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه كتب الرقم السري لخزنته، وأخبر إخوته بمكان أمواله "كتبت وصيتي واديتها لإخواتي، الحمد لله عدت بالسلامة".

وعلق على دعم زملائه في مسلسل "بـ100 وش" خلال إصابته بفيروس كورونا، "بتأثر أنا في الحاجات اللي زي دي، عشان أبويا وأمي متوفيين، بكيت جدًا.. متشكرين يا رجالة".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبوذكري. 

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