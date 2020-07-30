إحالة 700 متهما في مخالفات بناء إلى النيابة العسكرية بالفيوم

قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن هناك تشديد على المرور على جميع المنشآت السياحية في المحافظة، لافتا إلى تشكيل لجنة لمتابعة نسب الإشغال ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع استمرار إغلاق الشواطئ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة إزالة التعديات نجحت في إزالة 250 تعديا مع استرداد أكثر من 1000 فدان، متابعا بأنه جرى تنفيذ حملة لإزالة التعديات اليوم رغم كونه إجازة، لافتا إلى أنه جرى إحالة أكثر من 700 فرد إلى النيابة العسكرية.

وأضاف أنه أصدر توجيهات لرؤساء المدن ومديري المديريات بالتواجد الميداني على مدار الساعة، وتشكيل غرفة عمليات من التموين والطب البيطري وحماية المستهلك ومديرية الصحة وإدارة البيئة للمرور على جميع المنافذ والتأكد من سلامة اللحوم.