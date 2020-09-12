أديب: هدف قانون التصالح التنظيم وليس "التنكيد" على المواطنين

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الهدف من التصالح في مخالفات البناء ليس "التنكيد على المواطنين" وجباية الأموال، ولكنه التنظيم وإنهاء هذه المشكلة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "اللي مش معاه ورق عن بيته ده قاعد في الهوا"، موضحًا أنه بالتصالح على العقار المخالف يتملك المواطن مسكنه والذي يعتبر أعز ما يملك، موضحا أن القانون يهدف لطمأنة المواطنين ويجعلنا أكثر طمأنينة على مستقبل أبناءنا.

وأضاف الإعلامي، أن من يمتلك العديد من العقارات هو أول من تسابق على التصالح في بداية ملف البناء المخالف، متابعًا: "دول أول ناس جريوا عشان يتصالحوا عشان هما كسبوا كتير وجريوا عشان سعر العقار هيزيد".

ولفت "أديب"، إلى أن تقنين العقار يزيد من قيمته ويزيد من تحسين وتطوير الخدمات.

وتابع: "بناشد فيه ناس في طبقة معينة محتاجين يتحسنوا.. فيه المواطنين من ساكني الهيئات العمرانية الجديدة نخفض لهم الأسعار لتلائم حياتهم وكلهم مش مليونيرات وملياديرات".