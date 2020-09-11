عمرو أديب يطالب بخفض أسعار تصالح المنازل الصغيرة

طالب الإعلامي عمرو أديب، بإعادة النظر مرة أخرى في أسعار التصالح على المنازل الصغيرة في القرى، بالرغم من أنها أسعار قليلة وليست ضخمة، لكنها من الممكن أن تكون أفضل.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الدولة وصلها 985 ألف طلب تصالح من إجمالي مليوني نصف مخالفة حتى صباح أمس الخميس، متابعًا: "بقول للدولة ريحو الناس، لأن المصريين مش متأخرين".

وتابع: "ما يجري في قانون التصالح على المخالفات أمر طبيعي على مستوى العالم، فيجب أن يكون لكل بيت ورق، والعالم لا يعرف إلا الورق، وفي ظل هذا القانون أصبح المواطنون يمتلكون فرصة ذهبية للحصول على حقوقهم".

وطالب أديب بحساب المتسببين في زيادة المخالفات حسابًا عسيرًا، مشيرًا إلى أن هناك حالات فجة، وأشخاصًا أصبحوا مليارديرات بسبب هذه المخالفات، ومن ثم يجب محاسبتهم حتى يشعر المواطنون بالراحة.