عمرو أديب: أسعار التصالح في القرى ممكن توصل لـ50 قرشا في اليوم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة كانت شريكة في مخالفات البناء عبر بعض مؤسساتها على مدار السنوات الطويلة الماضية، إما بالإهمال أو الفساد أو الظرف القهري في 25 يناير 2011 وحكم الإخوان.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى معاملة المواطنين بشكل جيد وعدم المغالاة عليهم في أسعار التصالح، ومن ثم فإن عددًا كبيرًا من المحافظات خفضت هذه المبالغ.

وحول أسعار التصالح، قال أديب: "في ناس دفعت 200 مليون جنيه، وناس دفعت 300 مليون جنيه، ودول مش بيهموني، لكن اللي يهمني القرى، ومبالغ التصالح فيها ليست ضخمة بعد التخفيض، وممكن توصل من 50 قرشًا لجنيه واحد في اليوم، عند تقسيط المبلغ على 3 سنوات".

وحول أهمية القانون، قال الإعلامي عمرو أديب: "محدش هيطلب منك فِردة تاني، محدش هيبتز المواطن، لأن الشقة هتبقى حلال ومقننة، ويقدر يأجرها أو يورثها أو يبيعها".