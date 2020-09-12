محافظ الشرقية: 140 ألف مخالف في الشرقية لم يتقدموا بطلبات التصالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تلقى طلبات المصالحات على مخالفات البناء في المحافظة.

وقال غراب خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن معدل المتقدمين للتصالح زاد من 800 طلب يوميًا لـ2500 طلب مشيرًا أنه بعد تخفيض قيمة التصالح حدثت زيادة في عدد الطلبات.

وأشار غراب لتلقي 62 الف طلب للتصالح لافتًا أن المراكز التكنولوجية التي تتلقى طلبات التصالح تعمل أيام الجمعة والسبت لراحة المواطنين مؤكدًا أنه أصدر أوامر للوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح من المواطنين.

ولفت غراب إلى أن التيسيرات التي أمر بها رئيس مجلس الوزراء ساهمت في زيادة اعداد الطلبات مشيرًا أن المواطن يمكنه تقديم طلب التصالح بصورة بطاقته ثم عمل باقي الاجراءات فيما بعد خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء معتبرًا أنها فرصة جيدة لتقنين الأوضاع.

وأشار أنه تم حصر 250 ألف حالة مخالفة في المحافظة وتمت ازالة 40 ألف حالة مخالفة مؤكدًا أنه مازال هناك 140 ألف حالة مخالفة معربًا عن أمله أن يتقدموا للتصالح خلال الفترة القادمة.