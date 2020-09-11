وزير الأوقاف من الشرقية: الدولة تبني ولا تهدم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة تبني ولا تهدم وتولي اهتماماً خاصاً بدور العبادة، لافتا ًإلى أنه من المقرر افتتاح 200 مسجد خلال هذا الأسبوع بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلي افتتاح 53 مسجداً بمحافظة الشرقية بتكلفة تتخطى الـ200 مليون جنيه خلال احتفالاتها بالعيد القومي.

جاء ذلك خلال إلقائه خطبة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق خلال أداء صلاة الجمعة اليوم.

وأكد الوزير خلال الخطبة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن جهته أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف في اقامة المساجد وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة، لإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيزها وفرشها لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتقدم فردا صالحا يساهم في تقدم وبناء المجتمع.

يشار إلى أن وزير الأوقاف افتتح مسجدا بكفر أباظة بالزقازيق، ووضع حجر الأساس لمشروع مسجد ودار مناسبات بمنطقة قناطر التسعة بالزقازيق.